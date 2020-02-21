Букмекери активно приймають ставки на бій між американцем Деонтеєм Вайлдером та британцем Тайсоном Ф’юрі, який відбудеться в ніч з 22 на 23 лютого на арені MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі (штат Невада, США).

Боксери проведуть бій у суперважкій вазі в рамках бою реваншу. У першому бою, який відбувся у грудні 2019 року, роздільним рішенням суддів переміг Вайлдер. На думку букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є американський спортсмен.

Ставки на перемогу Вайлдера приймають з коефіцієнтом 1,85. Тоді як успіх британця Ф’юрі оцінюється котируванням 1,95. Нічия – 18.0.

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Орієнтовний початок бою о 6.30 ранку 23 лютого за київським часом.

Деонтей Вайлдер проведе добровільний захист титулу чемпіона WBC та посперечається за вакантний пояс за версією The Ring.

Раніше Ф’юрі розповів, як готується до бою з Деонтеєм Вайлдером.