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Факти / Спорт

Кокаїн та повії за $30: Ф’юрі розповів про плани після реваншу з Вайлдером

Тайсон Ф’юрі зустрінеться з Деонтеєм Вайлдером 23 лютого в рамках бою-реваншу. Бій пройде у Лас-Вегасі.

Напередодні поєдинку Тайсон розповів, що буде робити після бою та дав своєрідну пораду.

— Після бою піду в загул з кокаїном і повіями. Що може бути краще за кокаїн та повій? Я вибираю дешевих, за $30. Завжди робіть собі укол пеніциліну, перш ніж їх тра***и. Якщо немає пеніциліну, надягайте два презервативи, – заявив Ф’юрі.

Нагадаємо, перший бій між британцем та американцем відбувся у Лос-Анджелесі у грудні 2019 року. Тоді роздільним рішенням суддів перемогу здобув Деонтей Вайлдер.

Читайте: Мастурбую сім разів на день! Ф’юрі розповів, як готується до бою з Вайлдером

Нагадаємо, в Росії хочуть всіх боксерів перевіряти на наркотики після того, як у дворазового чемпіона Росії з боксу Георгія Кушіташвілі знайшли кокаїн.

Фото: Boxing Scene

Джерело: Daily Caller

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