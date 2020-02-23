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Факти / Спорт

Ф’юрі переміг Вайлдера в реванші за пояс WBC

Бій-реванш Ф’юрі – Вайлдер у Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena завершився перемогою британця.

У сьомому раунді рефері зупиний бій і оголосив технійний нокаут, бо Ф’юрі затиснув опонента в кутку, завдавши кілька потужних ударів. Вайлдер лише відмахувався від ударів.

Тож Тайсон Ф’юрі зберіг пояс чемпіона світу за версією WBC. Для нього це був уже 11-й захист титулу.

ЧитайтеБій Вайлдер — Ф’юрі: прогноз букмекерів

Перший бій відбувся 1 грудня 2018 року в Стейплс-центр (Лос-Анджелес) і завершився нічиєю.

 

На рахунку 34-річного Деонтея Вайлдера до цьогобуло 42 перемоги та одна нічия. У 31-річного Тайсона Ф’юрі – 29 перемог та одна нічия.

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