Бій-реванш Ф’юрі – Вайлдер у Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena завершився перемогою британця.
У сьомому раунді рефері зупиний бій і оголосив технійний нокаут, бо Ф’юрі затиснув опонента в кутку, завдавши кілька потужних ударів. Вайлдер лише відмахувався від ударів.
Тож Тайсон Ф’юрі зберіг пояс чемпіона світу за версією WBC. Для нього це був уже 11-й захист титулу.
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Перший бій відбувся 1 грудня 2018 року в Стейплс-центр (Лос-Анджелес) і завершився нічиєю.
#ANDTHENEW WBC CHAMPION OF THE WORLD… TYSOOOOOON FURYYYYYY!! #WBC #CONQUEReverything #Boxing #WilderFury2 pic.twitter.com/jjLmdWA67q
— World Boxing Council (@WBCBoxing) February 23, 2020
На рахунку 34-річного Деонтея Вайлдера до цьогобуло 42 перемоги та одна нічия. У 31-річного Тайсона Ф’юрі – 29 перемог та одна нічия.