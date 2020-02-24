У Росії 11-річні хокеїсти влаштували масове побоїще

У російському Тольятті на хокейному турнірі серед 11-річних юні хокеїсти влаштували масову бійку на льодовій арені.

Інцидент стався після поєдинку між командами Лада та Волгар. Відразу після закінчення матчу діти вчепилися одного в одного і почали битися. Деякі розбилися по парам, інші билися групами. Дуже швидко до бійки приєдналися і гравці з лави запасних.

Юних спортсменів намагалися розняти арбітри та тренери. Про причини бійки, яка тривала кілька хвилин, не повідомляється.

Читайте: У матчі НХЛ 165-сантиметровий хокеїст завалив у бійці двометрового здорованя

Також Факти ICTV розповідали, що під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ між Лос-Анджелес Кінгс та Калгарі двоє хокеїстів вагою понад 100 кг влаштували рукопашний бій.