У Росії 11-річні хокеїсти влаштували масове побоїще
У російському Тольятті на хокейному турнірі серед 11-річних юні хокеїсти влаштували масову бійку на льодовій арені.
Інцидент стався після поєдинку між командами Лада та Волгар. Відразу після закінчення матчу діти вчепилися одного в одного і почали битися. Деякі розбилися по парам, інші билися групами. Дуже швидко до бійки приєдналися і гравці з лави запасних.
Юних спортсменів намагалися розняти арбітри та тренери. Про причини бійки, яка тривала кілька хвилин, не повідомляється.