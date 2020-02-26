Баварія презентувала спеціальний комплект форми у стилі ретро, який приурочений до 120-річчя з дня створення клубу та першої перемоги мюнхенців у чемпіонаті Німеччини.
ФК Баварія була заснована 27 лютого 1900 року – через місяць після створення німецького футбольного союзу.
Спеціальний комплект виконаний у бордово-білих кольорах, у стилі ретро.
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Для його створення компанія adidas вивчила трикотаж, який носили під час першого в історії виграшного чемпіонату Німеччини для мюнхенців, щоб зрозуміти, що зробило його таким знаковим, а що можна адаптувати під 2020 рік.
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Баварія презентувала форму у стилі ретро до річниці створення клубу / 4 фотографии
У спеціальному екіпірування мюнхенці зіграють 8 березня у домашньому матчі 25-го туру Бундесліги. На стадіоні Альянц Баварія прийматиме Аугсбург.
Раніше Факти ICTV розповідали, що ірландський клуб розмістив на своїй формі напис: Біженці, ласкаво просимо.
Фото: Adidas
Джерело: AdidasТеги: Баварія, Футбол, Футбольна формаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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