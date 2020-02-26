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Факти / Спорт

Баварія презентувала форму у стилі ретро до річниці створення клубу

Баварія презентувала спеціальний комплект форми у стилі ретро, який приурочений до 120-річчя з дня створення клубу та першої перемоги мюнхенців у чемпіонаті Німеччини.

ФК Баварія була заснована 27 лютого 1900 року – через місяць після створення німецького футбольного союзу.

Спеціальний комплект виконаний у бордово-білих кольорах, у стилі ретро.

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Для його створення компанія adidas вивчила трикотаж, який носили під час першого в історії виграшного чемпіонату Німеччини для мюнхенців, щоб зрозуміти, що зробило його таким знаковим, а що можна адаптувати під 2020 рік.

Баварія презентувала форму у стилі ретро до річниці створення клубу / 4 фотографии

У спеціальному екіпірування мюнхенці зіграють 8 березня у домашньому матчі 25-го туру Бундесліги. На стадіоні Альянц Баварія прийматиме Аугсбург.

Раніше Факти ICTV розповідали, що ірландський клуб розмістив на своїй формі напис: Біженці, ласкаво просимо.

Фото: Adidas

Джерело: Adidas

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