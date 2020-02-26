У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА португальська Бенфіка прийматиме донецький Шахтар. Матч пройде 27 лютого у Лісабоні на стадіоні Естадіо да Луж.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російському телеканалі Матч Футбол 3.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

У першому матчі у Харкові гірники святкували перемогу над орлами з рахунком 2:1. За Шахтар голами відзначилися Алан Патрік та Віктор Коваленко, а Піцці забив гол з пенальті за Бенфіку.