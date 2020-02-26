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Факти / Спорт

Реал в меншості поступився Манчестер Сіті на Бернабеу

Реал Мадрид приймав Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу і завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 2:1.

У першому таймі наставнику містян довелося провести вимушену заміну після того, як травмувався Ляпорт. Замінив француза Фернандіньо. Хороші моменти, щоб відкрити рахунок у грі, мали Жезус, Де Брюйне та Бензема.

Після перерви, на 60-й хвилині, розпечатати ворота гостей вдалося Іско, якому асистував Вінісус Жуніор. Галактикос зрівняли на 78-й хвилині зусиллями Габріела Жезуса, який пробив у лівий кут воріт.

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Перемогу для Сіті вирвав Кевін де Брюйне, який переграв Куртуа. А догравали господарі в меншості після того, як капітан Реала Серхіо Рамос за чотири хвилини до основного часу заробив пряму червону картку.

Матч-відповідь команд відбудеться 17 березня у Манчестері на стадіоні Етіхад.

Нагадаємо, в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський Челсі приймав удома мюнхенську Баварію. Зустріч пройшла на стадіоні Стемфорд Брідж в Лондоні і завершилася з рахунком 0:3.

Фото: Dreamstime

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