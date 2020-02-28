Динамо - Дніпро-1: дивитися відео і огляд матчу 20-туру чемпіонату України

В рамках 20-го туру чемпіонату України Дніпро-1 приймав на своєму полі київське Динамо. Кияни програли дніпровцям з рахунком 3:1.

Форвард дніпрян Владислав Супряга, права на якого належать Динамо, став героєм матчу. Він зробив хет-трик, забивши на 71, 82 і 90 хвилинах зустрічі.

Голи: Владислав Супряга (71, 82, 90) – Беньямін Вербич (45+5, з пенальті).

Стартові склади:

СК Дніпро-1: Юрчук, Адамюк, Лопирьонок, Логінов, Польовий, Кравченко, Ді Франко, Вакулко, Хобленко, Назаренко, Чичиков.

Запасні: Кліщук, Гуйє, Шаповал, Когут, Тейлор, Батагов, Супряга.

Динамо: Бущан, Караваєв, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербіч, Русин.

Запасні: Бойко, Кадірі, Соль, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Дуелунд.

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На 6 хвилині першого тайму Віталій Буяльський залишив команду Олексія Михайличенка. Півзахисник киян грубо зіграв проти Юрія Вакулко.

Арбітр матчу показала гравцю червону картку після перегляду відеоповтору.

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Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що форвард Динамо Артем Бесєдін провалив допінг-тест після матчу 5-го туру Ліги Європи проти Мальме.

Фото: СК Дніпро-1