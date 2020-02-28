Фінал Ліги Європи-2020: стартував продаж квитків

Стартує продаж квитків на фінальний матч Ліги Євро-2020/21, який пройде у польському Гданську. Фінал відбудеться 27 травня 2020 року на стадіоні PGE Arena Gdansk, який вміщує 39,5 тис. глядачів.

Для широкої аудиторії буде виділено 10 тис. квиточків. Ще 20 тис. тікетів призначені вболівальникам фіналістів (по 10 тис. на кожну команду).

Продаж квитків стартує сьогодні, 28 лютого, з 15.00 за київським часом та триватиме до 15.00 12 березня.

На фінальну гру УЄФА встановив наступну вартість квитків:

Категорія 4: €40

Категорія 3: €65

Категорія 2: €90

Категорія 1: €130

Квитки для людей з інвалідністю: €40 (квиток за ціною категорії 4 і безкоштовний квиток для супроводжуючої особи).

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Частина квитків для нейтральних вболівальників продаватиметься в рамках стратегії Fans First. “Гнучкі” квитки Flexi-Final призначені для фанатів, які хочуть відвідати фінал, лише якщо в ньому зіграє їх команда.

Одна фізична особа може подати заявку на чотири квитки. Квитки будуть персоналізовані, кожен претендент повинен надати особисті дані на квитковому порталі. До кінця березня всіх сповістять про успіх заявок у листі на електронну пошту.

Нагадаємо, Шахтар пройшов Бенфіку за сумою двох матчів і зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи.