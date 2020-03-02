Портсмут та Арсенал зустрічалися в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Англії. Зустріч пройшла у Портсмуті на стадіоні Фраттон Парк і завершилася перемогою канонірів з рахунком 2:0.
Рахунок у матчі на четвертій доданій хвилині до першого тайму відкрив Сократіс з пасу від Райсса Нельсона. По перерві перевагу підопічних Мікеля Артети подвоїв форвард Едвард Нкетіа.
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Перемога дозволила лондонському Арсеналу вийти до чвертьфіналу Кубка Англії. 3 березня в рамках 1/8 фіналу путівку до 1/4 Кубка Англії розіграють Челсі та Ліверпуль.
До слова, раніше Вотфорд розгромив Ліверпуль в матчі АПЛ.
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