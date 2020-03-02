PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Арсенал вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши Портсмут

Портсмут та Арсенал зустрічалися в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Англії. Зустріч пройшла у Портсмуті на стадіоні Фраттон Парк і завершилася перемогою канонірів з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на четвертій доданій хвилині до першого тайму відкрив Сократіс з пасу від Райсса Нельсона. По перерві перевагу підопічних Мікеля Артети подвоїв форвард Едвард Нкетіа.

Читайте: Шість м’ячів на двох! Шахтар пройшов Бенфіку та зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи

Перемога дозволила лондонському Арсеналу вийти до чвертьфіналу Кубка Англії. 3 березня в рамках 1/8 фіналу путівку до 1/4 Кубка Англії розіграють Челсі та Ліверпуль.

До слова, раніше Вотфорд розгромив Ліверпуль в матчі АПЛ.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка