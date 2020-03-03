Команда з Лондона Челсі на домашньому полі обіграла 2:0 Ліверпуль в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії.
Це дозволяє Челсі вийти в 1/4 фінал.
До слова, для Ліверпуля це друга поспіль поразка. Раніше команда програла Вотфорду (0:3) в рамках чемпіонату Англії.
Господарі поля на 13 хвилині матчу відкрили рахунок. Вілліан пробив зі штрафної, Адріан не впорався з ударом і м’яч від його рук влетів у сітку воріт.
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Другий гол у ворота Ліверпуля забив Росс Барклі, який підхопив м’яч в центрі поля, промчав з ним до штрафної та завдав точний удару.
Раніше Факти ICTV писали, що Арсенал вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши Портсмут.
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