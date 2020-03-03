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Факти / Спорт

Челсі вибив Ліверпуль з Кубка Англії

Команда з Лондона Челсі на домашньому полі обіграла 2:0 Ліверпуль в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії.

Це дозволяє Челсі вийти в 1/4 фінал.

До слова, для Ліверпуля це друга поспіль поразка. Раніше команда програла Вотфорду (0:3) в рамках чемпіонату Англії.

Господарі поля на 13 хвилині матчу відкрили рахунок. Вілліан пробив зі штрафної, Адріан не впорався з ударом і м’яч від його рук влетів у сітку воріт.

Читайте: Вотфорд розгромив Ліверпуль в матчі АПЛ

Другий гол у ворота Ліверпуля забив Росс Барклі, який підхопив м’яч в центрі поля, промчав з ним до штрафної та завдав точний удару.

Раніше Факти ICTV писали, що Арсенал вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши Портсмут.

Фото: Getty Images

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