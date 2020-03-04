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Календар матчів збірної України у Лізі націй

За підсумками жеребкування групового етапу Ліги націй-2020/21 Україна потрапила до четвертої групи Ліги А, де її суперниками стануть команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Стартує збірна України у Лізі націй домашнім матчем проти Швейцарії, який відбудеться 3 вересня. Заключний матч 16 листопада синьо-жовті теж зіграють проти швейцарців, але на виїзді.

Читайте: Жеребкування Ліги націй-2020/21: всі групи

Календар матчів збірної України:

1 тур
3 вересня Україна _:_ Швейцарія
2 тур
6 вересня Іспанія _:_ Україна
3 тур
10 жовтня Україна _:_ Німеччина
4 тур
13 жовтня Україна _:_ Іспанія
5 тур
13 листопада Німеччина _:_ Україна
6 тур
16 листопада Швейцарія _:_ Україна

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка піднялася до дивізіону А Ліги націй після перемоги у своїй групі дивізіону В минулого розіграшу турніру.

Джерело: УЄФА

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