За підсумками жеребкування групового етапу Ліги націй-2020/21 Україна потрапила до четвертої групи Ліги А, де її суперниками стануть команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.
Стартує збірна України у Лізі націй домашнім матчем проти Швейцарії, який відбудеться 3 вересня. Заключний матч 16 листопада синьо-жовті теж зіграють проти швейцарців, але на виїзді.
Читайте: Жеребкування Ліги націй-2020/21: всі групи
Календар матчів збірної України:
|1 тур
|3 вересня
|Україна
|_:_
|Швейцарія
|2 тур
|6 вересня
|Іспанія
|_:_
|Україна
|3 тур
|10 жовтня
|Україна
|_:_
|Німеччина
|4 тур
|13 жовтня
|Україна
|_:_
|Іспанія
|5 тур
|13 листопада
|Німеччина
|_:_
|Україна
|6 тур
|16 листопада
|Швейцарія
|_:_
|Україна
Нагадаємо, команда Андрія Шевченка піднялася до дивізіону А Ліги націй після перемоги у своїй групі дивізіону В минулого розіграшу турніру.