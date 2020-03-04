За підсумками жеребкування групового етапу Ліги націй-2020/21 Україна потрапила до четвертої групи Ліги А, де її суперниками стануть команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Стартує збірна України у Лізі націй домашнім матчем проти Швейцарії, який відбудеться 3 вересня. Заключний матч 16 листопада синьо-жовті теж зіграють проти швейцарців, але на виїзді.

Читайте: Жеребкування Ліги націй-2020/21: всі групи

Календар матчів збірної України:

1 тур 3 вересня Україна _:_ Швейцарія 2 тур 6 вересня Іспанія _:_ Україна 3 тур 10 жовтня Україна _:_ Німеччина 4 тур 13 жовтня Україна _:_ Іспанія 5 тур 13 листопада Німеччина _:_ Україна 6 тур 16 листопада Швейцарія _:_ Україна

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка піднялася до дивізіону А Ліги націй після перемоги у своїй групі дивізіону В минулого розіграшу турніру.