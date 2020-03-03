В Амстердамі відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21. У ньому взяли участь 55 національних збірних.
Збірна України зіграє у головному дивізіоні турніру – Лізі А. Синьо-жовті потрапили до кошика №3 разом з командами Боснії і Герцеговини, Данії та Швеції. З цими командами підопічним Шевченка не судилося зіграти в одній групі від початку.
За підсумками жеребкування Україні у суперники випали команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.
Результати жеребкування Ліги націй-2020/21:
Ліга А
- Група 1: Польща, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди
- Група 2: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія
- Група 3: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія
- Група 4: Німеччина, Україна, Іспанія, Швейцарія
Ліга B
- Група 1: Румунія, Північна Ірландія, Норвегія, Австрія
- Група 2: Ізраїль, Словаччина, Шотландія, Чехія
- Група 3: Угорщина, Туреччина, Сербія, Росія
- Група 4: Болгарія, Ірландія, Фінляндія, Вельс
Ліга C
- Група 1: Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія
- Група 2: Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія
- Група 3: Молдова, Словенія, Косово, Греція
- Група 4: Казахстан, Литва, Білорусь, Албанія
Ліга D
- Група 1: Мальта, Андорра, Латвія, Фарерські острови
- Група 2: Сан-Маріно, Ліхтенштейн, Гібралтар
Матчі першого туру змагань пройдуть з 3 по 5 вересня 2020 року. Заключний 6-й тур зіграють з 15 по 17 листопада 2020 року. Фінальна стадія турніру пройде 2, 3 та 6 червня 2021 року.
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Нагадаємо, збірна України зіграє з трьома збірними в рамках підготовки до Євро-2020. Усі три матчі пройдуть в Україні.