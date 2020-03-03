В Амстердамі відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21. У ньому взяли участь 55 національних збірних.

Збірна України зіграє у головному дивізіоні турніру – Лізі А. Синьо-жовті потрапили до кошика №3 разом з командами Боснії і Герцеговини, Данії та Швеції. З цими командами підопічним Шевченка не судилося зіграти в одній групі від початку.

За підсумками жеребкування Україні у суперники випали команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Результати жеребкування Ліги націй-2020/21:

Ліга А

Група 1 : Польща, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди

: Польща, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди Група 2 : Ісландія, Данія, Бельгія, Англія

: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія Група 3 : Хорватія, Швеція, Франція, Португалія

: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія Група 4: Німеччина, Україна, Іспанія, Швейцарія

Ліга B

Група 1 : Румунія, Північна Ірландія, Норвегія, Австрія

: Румунія, Північна Ірландія, Норвегія, Австрія Група 2 : Ізраїль, Словаччина, Шотландія, Чехія

: Ізраїль, Словаччина, Шотландія, Чехія Група 3 : Угорщина, Туреччина, Сербія, Росія

: Угорщина, Туреччина, Сербія, Росія Група 4: Болгарія, Ірландія, Фінляндія, Вельс

Ліга C

Група 1 : Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія

: Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія Група 2 : Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія

: Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія Група 3 : Молдова, Словенія, Косово, Греція

: Молдова, Словенія, Косово, Греція Група 4: Казахстан, Литва, Білорусь, Албанія

Ліга D

Група 1 : Мальта, Андорра, Латвія, Фарерські острови

: Мальта, Андорра, Латвія, Фарерські острови Група 2: Сан-Маріно, Ліхтенштейн, Гібралтар

Матчі першого туру змагань пройдуть з 3 по 5 вересня 2020 року. Заключний 6-й тур зіграють з 15 по 17 листопада 2020 року. Фінальна стадія турніру пройде 2, 3 та 6 червня 2021 року.

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Нагадаємо, збірна України зіграє з трьома збірними в рамках підготовки до Євро-2020. Усі три матчі пройдуть в Україні.