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Факти / Спорт

Жеребкування Ліги націй-2020/21: Україна дізналася суперників

В Амстердамі відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21. У ньому взяли участь 55 національних збірних.

Збірна України зіграє у головному дивізіоні турніру – Лізі А. Синьо-жовті потрапили до кошика №3 разом з командами Боснії і Герцеговини, Данії та Швеції. З цими командами підопічним Шевченка не судилося зіграти в одній групі від початку.

За підсумками жеребкування Україні у суперники випали команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Результати жеребкування Ліги націй-2020/21:

Ліга А

  • Група 1: Польща, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди
  • Група 2: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія
  • Група 3: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія
  • Група 4: Німеччина, Україна, Іспанія, Швейцарія

Ліга B

  • Група 1: Румунія, Північна Ірландія, Норвегія, Австрія
  • Група 2: Ізраїль, Словаччина, Шотландія, Чехія
  • Група 3: Угорщина, Туреччина, Сербія, Росія
  • Група 4: Болгарія, Ірландія, Фінляндія, Вельс

Ліга C

  • Група 1: Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія
  • Група 2: Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія
  • Група 3: Молдова, Словенія, Косово, Греція
  • Група 4: Казахстан, Литва, Білорусь, Албанія

Ліга D

  • Група 1: Мальта, Андорра, Латвія, Фарерські острови
  • Група 2: Сан-Маріно, Ліхтенштейн, Гібралтар

Матчі першого туру змагань пройдуть з 3 по 5 вересня 2020 року. Заключний 6-й тур зіграють з 15 по 17 листопада 2020 року. Фінальна стадія турніру пройде 2, 3 та 6 червня 2021 року.

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Нагадаємо, збірна України зіграє з трьома збірними в рамках підготовки до Євро-2020. Усі три матчі пройдуть в Україні.

Фото: Getty Images

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