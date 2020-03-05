Футбольна асоціація Англії (FA) провела жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії – найстарішого турніру світу.
Центральною на цій стадії стане зустріч лондонського Челсі та Лестера. Підопічні Френка Лемпарда цей матч проведуть на виїзді на стадіоні Кінг Павер.
Лондонський Арсенал теж гру проведе в гостях проти Шеффілд Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед на своєму полі прийме Манчестер Сіті.
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А ось Норвіч Сіті, який сенсаційно вибив з турніру Тоттенгем Готспур зустрінеться з переможцем матчу між Дербі Каунті та Манчестер Юнайтед, який відбудеться 5 березня.
Чвертьфінальні матчі Кубка Англії пройдуть 20-22 березня.
Кубок Англії – найстаріший чинний футбольний турнір у всьому світі. Перший розіграш Кубка відбувся в сезоні-1871/72.
Нагадаємо, Ліверпуль вибув з турніру на стадії 1/8 фіналу, поступившись на Стемфорд Брідж Челсі.
Джерело: The FA