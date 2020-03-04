В 1/8 фіналу чемпіонату Англії Манчестер Сіті приймала команда Шеффілд Уенсдей на стадіоні Хіллсборо. Зустріч завершилася перемогою МанСіті з рахунком 1:0.
Манчестер протягом усього матчу мав багато вдалих моментів, але більшість з них реалізувати не вийшло.
Єдиний гол зустрічі забив Серхіо Агуеро на 53-й хвилині і вивів свою команду в 1/4 фіналу.
Читайте: Арсенал вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши Портсмут
Українець Олександр Зінченко був у запасі і на поле не вийшов.
Нагадаємо, 3 березня команда з Лондона Челсі на домашньому полі обіграла 2:0 Ліверпуль в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії і вийшла в 1/4 фінал.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==