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Факти / Спорт

Гол Агуеро вивів Манчестер Сіті до 1/4 фіналу Кубка Англії

В 1/8 фіналу чемпіонату Англії Манчестер Сіті приймала команда Шеффілд Уенсдей на стадіоні Хіллсборо. Зустріч завершилася перемогою МанСіті з рахунком 1:0.

Манчестер протягом усього матчу мав багато вдалих моментів, але більшість з них реалізувати не вийшло.

Єдиний гол зустрічі забив Серхіо Агуеро на 53-й хвилині і вивів свою команду в 1/4 фіналу.

Читайте: Арсенал вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши Портсмут

Українець Олександр Зінченко був у запасі і на поле не вийшов.

Нагадаємо, 3 березня команда з Лондона Челсі на домашньому полі обіграла 2:0 Ліверпуль в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії і вийшла в 1/4 фінал.

Фото: Getty Images

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