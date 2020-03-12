Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета здав позитивний тест на коронавірус.

Позитивний результат тесту прийшов 12 березня. Прес-служба канонірів повідомляє, що всі гравці та персонал клубу, які контактували з іспанським наставником будуть відправлені на карантин. Це означає, що всі футболісти та тренерський штаб проведуть на карантині щонайменше 14 днів.

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Також повідомляється, що академію Хейл-Енд тимчасово закриють з міркувань безпеки.

У клубі надіються, що співробітники клубу, які не мали тісного контакту з Артетою повернуться до роботи найближчим часом.

Раніше у трьох гравців Лестера виявили симптоми коронавірусу. Про це повідомив головний тренер лисів Брендан Роджерс.

Джерело: Arsenal