Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета здав позитивний тест на коронавірус.
Позитивний результат тесту прийшов 12 березня. Прес-служба канонірів повідомляє, що всі гравці та персонал клубу, які контактували з іспанським наставником будуть відправлені на карантин. Це означає, що всі футболісти та тренерський штаб проведуть на карантині щонайменше 14 днів.
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Також повідомляється, що академію Хейл-Енд тимчасово закриють з міркувань безпеки.
У клубі надіються, що співробітники клубу, які не мали тісного контакту з Артетою повернуться до роботи найближчим часом.
Раніше у трьох гравців Лестера виявили симптоми коронавірусу. Про це повідомив головний тренер лисів Брендан Роджерс.
Джерело: Arsenal