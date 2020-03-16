Тайсону Ф’юрі загрожує восьмирічна дискваліфікація через фермера з Ланкашира

Британське антидопінгове агентство (UKAD) планує розслідувати справу братів Ф’юрі щодо приховування вживання допінгу, про який публічно повідомив фермер з Ланкашира Мартін Керфут.

Керфут заявив, що представник Ф’юрі пропонував йому $30 тис. за дачу неправдивих свідчень у справі про провалений боксером допінг-тест у 2015 році.

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Якщо UKAD зуміє довести провину братів Ф’юрі, то кожен з них може отримати восьмирічну дискваліфікацію.

Нагадаємо, в лютому 2015 року в організмі Тайсона Ф’юрі та його кузена Г’юї Ф’юрі знайшли заборонений стероїд нандролон. Фермер Мартін Керфут допоміг братам уникнути тривалої дискваліфікації, заявивши, що дана речовина потрапила в їжу через неякісне м’ясо дикого кабана.

До речі, Тайсон Ф’юрі хоче провести третій бій з Деонтеєм Вайлдером і завершити кар’єру поєдинком з Ентоні Джошуа.

Фото: Boxing Scene