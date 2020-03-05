Ф’юрі проведе третій бій з Вайлдером і завершить кар’єру поєдинком з Джошуа

Промоутер Тайсона Ф’юрі Боб Арум розповів, що команда Деонтея Вайлдера висловила бажання провести третій поєдинок між боксерами.

За умовами контракту, британець зобов’язаний погодитися на бій, тому третій поєдинок гарантовано відбудеться. Швидше за все, це буде передостанній вихід Ф’юрі на ринг.

— У мене залишилося ще два бої, а потім ми подумаємо про те, чим займатися далі. Як довго це може тривати? Я непереможний в 31 професійному поєдинку, я дванадцятий рік на рингу. Я вже був абсолютним чемпіоном світу, коли переміг Кличка, у мене були всі пояси. Гадаю, що Ентоні Джошуа дісталися мої залишки, тому що я ніколи не втрачав ці пояси, я повинен був віддати їх через психічні проблеми.

Це мої пояси. До тих пір, поки ти не переможеш людини на боксерському рингу, як ти можеш претендувати на звання чемпіона? У мене буде ще два бої, а потім, сподіваюся, ми відправимося на захід сонця, – розповів Ф’юрі.