Повернення футболу можливе лише у 2021 році – німецький вірусолог

Німецький вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт припускає, що вимушена перерва через коронавірус в професійному футболі триватиме до 2021 року.

— Я абсолютно впевнений в тому, що повернення футболу можливе лише наступного року. Гадаю, що закінчити нинішній сезон нереально. Ми бачимо, яка зараз ситуація в Європі і що може чекати нас попереду. Вживши необхідних заходів, ми можемо згодом зменшити рівень зараження, але це жодним чином не означає, що можна буде відновлювати футбол. Якщо це станеться, то ситуація знову значно погіршиться, – заявив Шмідт-Шанасіт.

За останніми даними, в Німеччині виявлено майже 14 тис. випадків захворювання на вірус Covid-19, 31 людина померла.

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Німецька футбольна ліга призупинила 1-ю та 2-ту Бундеслігу до 2 квітня. Однак очікується, що сезон без глядачів може поновиться не раніше травня.

Нагадаємо, власник німецького Хоффенхайма та біофармацевтичної компанії CureVec Дітмар Хопп розповів, коли може з’явитися вакцина від коронавірусу.

Джерело: Sportbuzzer