Український фітнес-тренер Андрій Хомицький опублікував пост-рекомендацію для тих, хто бажає займатися спортом та виконувати вправи вдома.

У мережі Instagram він вирішив допомогти своїм підписникам провести карантин з користю.

На відео дівчина виконує комплекс вправ для плечей, який складається з п’яти частин.

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Новачкам Хомицький радить виконати всі вправи один раз, для більш обізнаних – від двох до чотирьох разів.

Такі спортивні вправи в домашніх умовах обов’язково треба доповнювати навантаженням на руки: гантелі легко замінять дві пляшки з водою.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як австралійська фітнес-тренер Шантель Найт мотивує йти до спортзалу.