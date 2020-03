Я просто тренер: Карло Анчелотті зателефонував фанату Евертона під час карантину

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті влаштував фанату ірисок справжній сюрприз.

Італійський наставник, який перебуває на самоізоляції, приєднався до кампанії клубу Blue Family. Анчелотті зателефонував 52-річному вболівальнику клубу Марку Крузу, якому минулоріч діагностували бічний аміотрофічний склероз.

У відео, яке опублікував Евертон у Twitter, Анчелотті зненацька застав прихильника ірисок.

— Привіт Марку, як справи? Я Карло, – сказав 60-річний Анчелотті.

— Хто це?, – відповів Круз.

— Я тренер Евертона. Я знаю, що ви фанат Евертона, – сказав Анчелотті перед тим, як Круз відповів: Я великий ваш шанувальник, містере Анчелотті, ви чудовий хлопець.

Італієць поспілкувався з Крузом про його улюблені матчі Евертона, наполягаючи, щоб він звертався до нього як Карло, а не містер Анчелотті.

Анчелотті розповів про свої побоювання за сестру та друзів в Італії, які сильно постраждали від вірусу.

| “Just call me Carlo.”

@MrAncelotti joins in the #BlueFamily campaign by phoning a 52-year-old fan with motor neurone disease.

Support ‘Cruisey’s Journey’: https://t.co/8QYV6Aqv3j

Blue Family: https://t.co/ZIL4dOiTgw pic.twitter.com/PvEf9qOys2

— Everton (@Everton) March 24, 2020