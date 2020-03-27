Баскетболіст збірної України Бобров захворів на коронавірус

Форвард національної збірної України та іспанської Фуенлабради В’ячеслав Бобров розповів, що здав позитивний тест на коронавірус.
Про хворобу Бобров розповів у соціальній мережі Instagram.
— Всім привіт! Для багатьох вже не секрет, що у мене позитивний результат на коронавірус. Зараз я перебуваю в лікарні, оскільки крім коронавірусу у мене ще одностороння пневмонія. Прошу всіх поставитися до цієї проблеми серйозніше, так як це може статися з кожним, – написав Бобров.
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Баскетболіст припускає, що міг підхопити вірус на шляху з Іспанії до України.
— Можу припустити, що захворів, коли повертався додому з Іспанії. Поставтеся до цього серйозно! Будь ласка, мийте частіше руки, обробляйте антисептиком руки, речі, предмети, яких ви торкаєтеся.
Також баскетболіст додав, що поки прийшов результат тесту, його організм сам впорався з вірусом. Зараз лікування спрямоване на пневмонію.
Нагадаємо, баскетболіст клубу НБА Бруклін Нетс Кевін Дюрант заразився коронавірусом.
Джерело: Vyacheslav Bobrov
Фото: ФБУ