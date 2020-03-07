На вулиці я тебе зжеру: Хабіб штовхнув ногою чемпіонський пояс Фергюсона

Прес-конференція бійців UFC Хабіба Нурмагомедова і Тоні Фергюсона перед боєм один проти одного запам’яталася напруженою атмосферою і величезною кількістю провокацій.

У центрі уваги опинився чемпіонський пояс Фергюсона, завойований у 2017 році, який 36-річний американець поклав на підлогу під час того, як намагався вивести із себе російського бійця.

В один момент Хабіб не витримав і штовхнув пояс Фергюсона так, що той ледь не полетів зі сцени.

After Tony Ferguson placed his belt down, @TeamKhabib took the opportunity to kick it clear off the stage 🦵 #UFC249 pic.twitter.com/gCwxlu6cTK — ESPN MMA (@espnmma) March 6, 2020

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– І ти уявлення не маєш про ті місця, звідки я… Якщо ми зустрінемося на вулиці, я тебе зжеру, – пригрозив Нурмагомедов.

Поєдинок заплановано на 18 квітня 2020 року.

Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов захистив свій чемпіонський титул в легкій вазі у поєдинку з Дастіном Пор’є.