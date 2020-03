На вулиці я тебе зжеру: Хабіб штовхнув ногою чемпіонський пояс Фергюсона

Прес-конференція бійців UFC Хабіба Нурмагомедова і Тоні Фергюсона перед боєм один проти одного запам’яталася напруженою атмосферою і величезною кількістю провокацій.

У центрі уваги опинився чемпіонський пояс Фергюсона, завойований у 2017 році, який 36-річний американець поклав на підлогу під час того, як намагався вивести із себе російського бійця.

В один момент Хабіб не витримав і штовхнув пояс Фергюсона так, що той ледь не полетів зі сцени.

After Tony Ferguson placed his belt down, @TeamKhabib took the opportunity to kick it clear off the stage 🦵 #UFC249 pic.twitter.com/gCwxlu6cTK

— ESPN MMA (@espnmma) March 6, 2020