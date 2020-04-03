Лестер опублікував документальний фільм про своє сенсаційне чемпіонство

Документальна стрічка про чемпіонський сезон Лестера в АПЛ у сезоні-2015/16 під назвою Безстрашні лиси: наша історія вийшов на офіційному YouTube-каналі Лестер Сіті.

Чотири роки тому лиси під керівництвом італійського наставника Клаудіо Раньєрі сенсаційно вперше в історії виграли чемпіонат Англії.

Раніше максимальним досягненням Лестера у чемпіонаті Англії була друга сходинка у сезоні-1928/29. А у 2000 році Лестеру підкорився трофей Кубка ліги.

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У поточному сезоні після 29 турів АПЛ Лестер посідає третє місце (53 очки) після Ліверпуля (82) та Манчестер Сіті (57 + одна гра у запасі).

Нині чемпіонат Англії призупинений через пандемію коронавірусу до 30 квітня.