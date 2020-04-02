Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу

Футбольна обсерваторія CIES оновила рейтинг найкращих футболістів з топ-5 національних чемпіонатів Європи.

У рейтингу враховуються показники гравців, а також ефективність їхніх дій на індивідуальному та командному рівнях.

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Цікаво, що зірка туринського Ювентуса Криштіану Роналду розташувався на 27-й сходинці (86,9 балів), а ось капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі опинився поза топ-50 рейтингу – на 52 позиції (83,4).

Топ-10 рейтингу: