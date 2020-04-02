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Факти / Спорт

Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу

Футбольна обсерваторія CIES оновила рейтинг найкращих футболістів з топ-5 національних чемпіонатів Європи.

У рейтингу враховуються показники гравців, а також ефективність їхніх дій на індивідуальному та командному рівнях.

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Цікаво, що зірка туринського Ювентуса Криштіану Роналду розташувався на 27-й сходинці (86,9 балів), а ось капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі опинився поза топ-50 рейтингу – на 52 позиції (83,4).

Топ-10 рейтингу:

  • 1. Джордан Хендерсон (Ліверпуль) – 93,0;
  • 2. Преснель Кімпембе (ПСЖ) – 91,1;
  • 3. Тьяго Алькантара (Баварія) – 91,1;
  • 4. Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд) – 90,7;
  • 5. Джером Боатенг (Баварія) – 90,3;
  • 6. Марко Верратті (ПСЖ) – 90,3;
  • 7. Мусса Діабі (Байєр) – 90,3;
  • 8. Йосип Ілічич (Аталанта) – 90,1;
  • 9. Лукаш Пішчек (Боруссія Дортмунд) – 90.0;
  • 10. Анхель ді Марія (ПСЖ) – 89,9.
  • Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу
  • Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу
  • Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу
  • Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу
  • Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу
  • Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу
  • Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу
  • Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу
  • Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу
  • Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу
Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу / 5 фотографий

У топ-5 національних європейських чемпіонатах лідирують Ліверпуль, Барселона, Ювентус, Баварія та ПСЖ.

Раніше легендарний бразилець Пеле назвав найкращого футболіста світу.

Джерело: CIES

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