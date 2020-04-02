Футбольна обсерваторія CIES оновила рейтинг найкращих футболістів з топ-5 національних чемпіонатів Європи.
У рейтингу враховуються показники гравців, а також ефективність їхніх дій на індивідуальному та командному рівнях.
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Цікаво, що зірка туринського Ювентуса Криштіану Роналду розташувався на 27-й сходинці (86,9 балів), а ось капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі опинився поза топ-50 рейтингу – на 52 позиції (83,4).
Топ-10 рейтингу:
- 1. Джордан Хендерсон (Ліверпуль) – 93,0;
- 2. Преснель Кімпембе (ПСЖ) – 91,1;
- 3. Тьяго Алькантара (Баварія) – 91,1;
- 4. Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд) – 90,7;
- 5. Джером Боатенг (Баварія) – 90,3;
- 6. Марко Верратті (ПСЖ) – 90,3;
- 7. Мусса Діабі (Байєр) – 90,3;
- 8. Йосип Ілічич (Аталанта) – 90,1;
- 9. Лукаш Пішчек (Боруссія Дортмунд) – 90.0;
- 10. Анхель ді Марія (ПСЖ) – 89,9.
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Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу / 5 фотографий
У топ-5 національних європейських чемпіонатах лідирують Ліверпуль, Барселона, Ювентус, Баварія та ПСЖ.
Раніше легендарний бразилець Пеле назвав найкращого футболіста світу.
Джерело: CIESPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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