ЗМІ назвали клуб, який зазнає найбільших збитків через пандемію

Манчестер Юнайтед зазнає найбільших збитків серед англійських футбольних клубів через кризу, що викликана пандемією коронавірусу.

Британська газета Daily Mail провела власне дослідження, за підсумками якого дійшла висновку, що найбільша частина збитків клубів АПЛ припаде на телевізійні трансляції. Серед показників також комерційні прибутки та доходи від проведення матчів.

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Найбільше через пандемію втратять топ-клуби: Манчестер Юнайтед (близько €131 млн), Манчестер Сіті (€123 млн), Ліверпуль (€116 млн), Челсі (€103 млн), Тоттенгем Готспур (€94 млн), Арсеналу (€85 млн).

Примітка: на зображенні суми наведені у фунтах стерлінгів.

Чемпіонат Англії призупинили через пандемію коронавірусу на невизначений термін.

Раніше клуби англійської прем’єр-ліги провели переговори з футболістами щодо скорочення на 12 місяців заробітної плати на 30%.