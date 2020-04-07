PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

ЗМІ назвали клуб, який зазнає найбільших збитків через пандемію

Манчестер Юнайтед зазнає найбільших збитків серед англійських футбольних клубів через кризу, що викликана пандемією коронавірусу.

Британська газета Daily Mail провела власне дослідження, за підсумками якого дійшла висновку, що найбільша частина збитків клубів АПЛ припаде на телевізійні трансляції. Серед показників також комерційні прибутки та доходи від проведення матчів.

Читайте: Матч Ліверпуля на Енфілді міг збільшити кількість заражених Covid-19

Найбільше через пандемію втратять топ-клуби: Манчестер Юнайтед (близько €131 млн), Манчестер Сіті (€123 млн), Ліверпуль (€116 млн), Челсі (€103 млн), Тоттенгем Готспур (€94 млн), Арсеналу (€85 млн).

Sportsmail data shows that all Premier League clubs will make losses due to coronavirus

Примітка: на зображенні суми наведені у фунтах стерлінгів.

Чемпіонат Англії призупинили через пандемію коронавірусу на невизначений термін.

Раніше клуби англійської прем’єр-ліги провели переговори з футболістами щодо скорочення на 12 місяців заробітної плати на 30%.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка