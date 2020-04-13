Алекс Морган показала, як тренується на дев’ятому місяці вагітності

Футболістка Орландо Прайд та збірної США Алекс Морган показала як тренується вдома, перебуваючи на останньому дев’ятому місяці вагітності.
Відео з тренуванням Морган опублікувала у соцмережі Instagram.
— Гаражне тренування, – підписала пост Морган.
View this post on Instagram
30-річна футболістка виконала такі вправи, як присідання з гирею та відтискання.
Читайте: Еліна Світоліна за 10 секунд приміряла п’ять образів
У жовтні Алекс Морган та її чоловік футболіст Сервандо Карраско оголосили, що очікують на первістка.
Морган є переможницею жіночої Ліги чемпіонів у складі французького Ліона та дворазовою чемпіонкою світу зі збірної США.
Фото: Alex Morgan