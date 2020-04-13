Алекс Морган показала, як тренується на дев’ятому місяці вагітності

Футболістка Орландо Прайд та збірної США Алекс Морган показала як тренується вдома, перебуваючи на останньому дев’ятому місяці вагітності.

Відео з тренуванням Морган опублікувала у соцмережі Instagram.

— Гаражне тренування, – підписала пост Морган.

View this post on Instagram A post shared by Alex Morgan (@alexmorgan13) on Apr 11, 2020 at 5:30pm PDT

30-річна футболістка виконала такі вправи, як присідання з гирею та відтискання.

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У жовтні Алекс Морган та її чоловік футболіст Сервандо Карраско оголосили, що очікують на первістка.

Морган є переможницею жіночої Ліги чемпіонів у складі французького Ліона та дворазовою чемпіонкою світу зі збірної США.

Фото: Alex Morgan