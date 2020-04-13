PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Алекс Морган показала, як тренується на дев’ятому місяці вагітності

Футболістка Орландо Прайд та збірної США Алекс Морган показала як тренується вдома, перебуваючи на останньому дев’ятому місяці вагітності.

Відео з тренуванням Морган опублікувала у соцмережі Instagram.

— Гаражне тренування, – підписала пост Морган.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alex Morgan (@alexmorgan13) on

30-річна футболістка виконала такі вправи, як присідання з гирею та відтискання.

Читайте: Еліна Світоліна за 10 секунд приміряла п’ять образів

У жовтні Алекс Морган та її чоловік футболіст Сервандо Карраско оголосили, що очікують на первістка.

Морган є переможницею жіночої Ліги чемпіонів у складі французького Ліона та дворазовою чемпіонкою світу зі збірної США.

Фото: Alex Morgan

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка