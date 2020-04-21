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Бундеслігу можуть відновити на початку травня

Міністр охорони здоров’я Німеччини Йєнс Шпан заявив, що чемпіонат Бундесліги зможуть відновити вже дев’ятого травня, але матчі проходитимуть без глядачів.

Чемпіонат Німеччини перервали через пандемію Covid-19 16 березня.

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Спочатку планувалося, що матчі відновлять 2 квітня, але пізніше керівництво Німецької футбольної ліги (DFL) ухвалило рішення подовжити паузу щонайменше до 30 квітня. Турнір перервали після 25-го туру, за підсумками якого турнірну таблицю очолює мюнхенська Баварія.

— Вкрай важливо, щоб ризик зараження був мінімальним. Організація матчів з 9 травня буде хорошим знаком для мільйонів футбольних фанатів, навіть якщо трибуни стадіонів залишаться порожніми, – сказав Шпан.

Також інформацію про ймовірне відновлення чемпіонату Німеччини з футболу 9 травня підтвердив генеральний директор Німецької футбольної ліги (DFL) Крістіан Зайферт.

Нагадаємо, клуби англійської Прем’єр-ліги збираються висунути FA ультиматум – вони хочуть, щоб чемпіонат завершився до 1 липня.

Джерело: Bild

Фото: Dreamstime

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