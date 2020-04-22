Мане образився на Клоппа через Ван Дейка та хоче покинути Ліверпуль

Сенегальський форвард лідера АПЛ Ліверпуля Садіо Мане влітку може покинути Енфілд.

Мане розлютили слова головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа, який раніше висловив підтримку Вірджилу ван Дейку після поразки нідерландського захисника у боротьбі за нагороду Золотий м’яч.

— Якщо взяти минулий сезон, то я не можу згадати більш дивовижної гри захисника, ніж тієї, яку продемонстрував Вірджил. Було б правильно, якби він виграв приз, – зазначив Клопп.

Ці слова розчарували сенегальського футболіста, який також провів дивовижний сезон і посів у підсумковому голосуванні за Золотий м’яч четверте місце – після Ліонеля Мессі, Ван Дейка та Криштіану Роналду.

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Тепер Садіо відкритий до пропозицій та готовий змінити клубну прописку. Одним з головних претендентів на футболіста вважається мадридський Реал.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль вступить у боротьбу за Кіліана Мбаппе, якщо Садіо Мане покине Енфілд.

Джерело: Daily Star