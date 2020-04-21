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Факти / Спорт

В Італії ухвалили рішення щодо відновлення поточного сезону Серії А

Рада ліги італійської Серії А під час засідання ухвалила одноголосне рішення дограти залишок сезону чемпіонату Італії з футболу сезону-2019/20, який призупинили через пандемію коронавірусу.

— Рада ліги італійської Серії А одноголосно підтвердила свій намір дограти сезон-2019/2020, якщо уряд Італії дозволить це зробити, у повній відповідності з правилами, що стосуються здоров’я та безпеки всіх учасників.

Відновлення спортивної активності в так званій Фазі-2 відбуватиметься відповідно до вказівок ФІФА та УЄФА, рішеннями Італійської федерації футболу (FIGC), а також відповідно до медичних протоколів щодо захисту футболістів та всіх працівників, – йдеться у заяві на сайті Серії А.

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Раніше повідомлялося, що італійські клуби – Торіно, Фіорентина, Сампдорія, Болонья, Парма, СПАЛ, Брешія та Удінезе – виступили за негайне завершення сезону. Пізніше Фіорентина та Парма спростували небажання продовжувати сезон в Серії А.

До речі, німецьку Бундеслігу можуть відновити вже 9 травня.

Джерело: Serie A

Фото: Dreamstime

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