ФІФА не визначатиме найкращого футболіста сезону-2019/20

Міжнародна федерація футболу ухвалила рішення не проводити у 2020 році церемонію вручення нагород The Best FIFA Football Awards через пандемію коронавірусу.

Таким чином у сезоні-2019/20 нагороди ФІФА залишаться без лауреатів.

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Церемонія вручення нагород ФІФА мала відбутися у Мілані у вересні.

Під час церемонії The Best FIFA Football Awards вручаються нагороди найкращому футболісту сезону, воротарям чоловічих та жіночих команд, тренерам чоловічих та жіночих команд, футболістці, автору найкращого гола, фанатам, приз фейр-плей, визначаються чоловіча та жіноча команди сезону.

Також під питанням знаходиться доля Золотої бутси, що вручається найкращому бомбардиру національних чемпіонатів країн, що входять до УЄФА, та Золотого м’яча – нагороди найкращому футболісту Європи за версією видання France Football.

Нагадаємо, у 2019 році ФІФА визнала найкращим гравцем року форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі.