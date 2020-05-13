У Росії суд відправив на перегляд справу футболістів Кокоріна та Мамаєва

Другий касаційний суд загальної юрисдикції скасував вирок Мосміськсуду футболістам Олександру Кокорін та Павлу Мамаєву у справі про хуліганство і направив справу в ту ж інстанцію на перегляд.

На думку адвокатів футболістів, молодих людей необґрунтовано притягнули до відповідальності за заподіяння однакових тілесних ушкоджень водію Віталію Соловчуку.

— Касаційний суд задовольнив нашу скаргу, скасував вирок Мосміськсуду і відправив справу до цієї інстанції на перегляд. Саме цього ми і добивалися. Тепер справа буде розглянута заново з урахуванням позиції касаційного суду. Це спроба домогтися справедливості постфактум, – сказав адвокат Кокоріна Ігор Бушманов.

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Нагадаємо, восени 2018 року Кокорін, його молодший брат Кирило, Мамаєв, а також їхній друг Олександр Протасовіцький стали учасниками двох бійок в Москві. Всі четверо були засуджені на півтора року колонії.

У вересні 2019 року футболістів випустили за УДЗ. Також відпустили з-під варти молодшого брата Кокоріна Кирила.