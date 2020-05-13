PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У Росії суд відправив на перегляд справу футболістів Кокоріна та Мамаєва

Другий касаційний суд загальної юрисдикції скасував вирок Мосміськсуду футболістам Олександру Кокорін та Павлу Мамаєву у справі про хуліганство і направив справу в ту ж інстанцію на перегляд.

На думку адвокатів футболістів, молодих людей необґрунтовано притягнули до відповідальності за заподіяння однакових тілесних ушкоджень водію Віталію Соловчуку.

— Касаційний суд задовольнив нашу скаргу, скасував вирок Мосміськсуду і відправив справу до цієї інстанції на перегляд. Саме цього ми і добивалися. Тепер справа буде розглянута заново з урахуванням позиції касаційного суду. Це спроба домогтися справедливості постфактум, – сказав адвокат Кокоріна Ігор Бушманов.

Читайте: Свідок у справі Кокоріна та Мамаєва заявила, що на неї могли скоїти замах

Нагадаємо, восени 2018 року Кокорін, його молодший брат Кирило, Мамаєв, а також їхній друг Олександр Протасовіцький стали учасниками двох бійок в Москві. Всі четверо були засуджені на півтора року колонії.

У вересні 2019 року футболістів випустили за УДЗ. Також відпустили з-під варти молодшого брата Кокоріна Кирила.

Джерело: Чемпионат

Теги: , , ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх