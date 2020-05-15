Головний арбітр фіналу ЛЧ-2016 зізнався, що Реал забив із офсайду

Британський арбітр Марк Клаттенбург поділився спогадами від фіналу Ліги чемпіонів сезону-2015/16, який він обслуговував.
У вирішальному матчі зійшлися мадридські Реал та Атлетіко. Основний та додатковий час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті перемогу здобули вершкові (5:3).
— У цьому фіналі Реал вів у рахунку після першого тайму, але в моменті з голом Рамос був у невеликому офсайді. Ми це зрозуміли у перерві. Це був важкий поєдинок, мій помічник не зміг угледіти положення поза грою.
У другому таймі Пепе помилився, коли у ворота Реала був призначений пенальті. Він сказав мені, що там не було пенальті. Я відповів: Ваш перший гол не мав статися, і він заспокоївся, – сказав Клаттенбург.
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Прес-служба матрацників відреагувала на заяву британського арбітра.
На сторінці Атлетіко у Twitter з’явився пост із зображеннями газетних смуг трьох провідних іспанських спортивних видань із заявою Клаттенбурга. До посту прес-служба прикріпила замислений емодзі.
— Atlético de Madrid (@Atleti) May 14, 2020
Нагадаємо, футболісти Реала у масках прибули на клубну базу та поспілкувалися із Зіданом.