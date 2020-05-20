Football Italia включила Шевченка у символічну збірну Серії А

Видання Football Italia склало символічну збірну Серії А з футболістів, котрі представляють країни Східної Європи.

До символічної команди потрапив наставник збірної України та колишній футболіст Мілана Андрій Шевченко.

— Незамінний. Можна лише гадати, чого ще міг досягнути Шевченко, якби не перейшов у Челсі у 2006 році. Перш ніж переїхати до Лондона, українець виграв усе з Міланом, включаючи Скудетто, Лігу чемпіонів та Золотий м’яч. Він забив 176 голів у понад 300 матчах за россонері.

Швидкий, потужний, технічно обдарований та здатний забити із будь-якого місця. Шевченка було не спинити у свої найкращі роки у Мілані, тому саме він потрапляє в східноєвропейську одинадцятку Серії А, – пишуть в Football Italia.