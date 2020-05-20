Football Italia включила Шевченка у символічну збірну Серії А

Видання Football Italia склало символічну збірну Серії А з футболістів, котрі представляють країни Східної Європи.
До символічної команди потрапив наставник збірної України та колишній футболіст Мілана Андрій Шевченко.
— Незамінний. Можна лише гадати, чого ще міг досягнути Шевченко, якби не перейшов у Челсі у 2006 році. Перш ніж переїхати до Лондона, українець виграв усе з Міланом, включаючи Скудетто, Лігу чемпіонів та Золотий м’яч. Він забив 176 голів у понад 300 матчах за россонері.
Швидкий, потужний, технічно обдарований та здатний забити із будь-якого місця. Шевченка було не спинити у свої найкращі роки у Мілані, тому саме він потрапляє в східноєвропейську одинадцятку Серії А, – пишуть в Football Italia.
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Команда складена за тактичною схемою 3-4-2-1.
- Воротар: Самір Ханданович (Словенія – Удінезе, Інтер);
- Захисники: Кахабер Каладзе (Грузія – Мілан, Дженоа), Крістіан Ківу (Румунія – Рома, Інтер), Сініша Михайлович (Югославія/Сербія – Рома, Сампдорія, Лаціо, Інтер);
- Півзахисники: Звонімір Бобан (Югославія/Хорватія – Мілан), Деян Станкович (Югославія/ Сербія – Лаціо, Інтер), Владимир Югович (Югославія/Сербія – Сампдорія, Ювентус, Лаціо, Інтер), Павел Недвед (Чехія – Лаціо, Ювентус), Деян Савічевіч (Югославія/Чорногорія – Мілан), Збігнєв Бонек (Польща – Ювентус, Рома);
- Нападник: Андрій Шевченко (Україна – Мілан).
Нагадаємо, Андрій Шевченко та його асистенти отримають пропозицію продовжити контракти терміном на 2,5 роки.
Джерело: Football Italia