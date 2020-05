Роналду на тренуванні закинув ногою м’яч у баскетбольне кільце

Туринський Ювентус у соцмережах поділився відео з тренування б’янконері за участю форварда команди Криштіану Роналду.

Футболіст підсік м’яч ногою та закинув його у баскетбольне кільце. Водночас португалець перебував на значній відстані від кільця.

