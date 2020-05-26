Роналду на тренуванні закинув ногою м’яч у баскетбольне кільце

Туринський Ювентус у соцмережах поділився відео з тренування б’янконері за участю форварда команди Криштіану Роналду.

Футболіст підсік м’яч ногою та закинув його у баскетбольне кільце. Водночас португалець перебував на значній відстані від кільця.

— Так само легко, як ти любиш, Кріштіану, – йдеться в повідомленні в Twitter Ювентуса.

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Нагадаємо, всі футболісти Ювентуса здали негативні тести на наявність Covid-19.