Зінедіна Зідана визнали найкращим тренером в історії Ліги чемпіонів

Наставник мадридського Реала Зінедін Зідан визнаний найкращим тренером в історії Ліги чемпіонів за версією ресурсу Squawka.

Французький фахівець – єдиний, хто зумів взяти з клубом три турніри поспіль.

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Другу сходинку в рейтингу посів головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. Під керівництвом іспанця Барселона здобула дві перемоги в ЛЧ.

Третя сходинка за чинним наставником Евертона Карло Анчелотті. Італійський спеціаліст двічі здобув трофей з Міланом та один раз з мадридським Реалом.

Топ-10 найкращих тренерів в історії ЛЧ:

1. Зінедін Зідан;

2. Хосеп Гвардіола;

3. Карло Анчелотті;

4. Жозе Моурінью;

5. Луї ван Гал;

6. Алекс Фергюсон;

7. Юпп Хайнкес;

8. Вісенте дель Боске;

9. Рафаель Бенітес;

10. Оттмар Хітцфельд.

Нагадаємо, ФІФА ухвалила рішення не проводити у 2020 році церемонію вручення нагород The Best FIFA Football Awards через пандемію коронавірусу.

Джерело: Squawka