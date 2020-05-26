Зінедіна Зідана визнали найкращим тренером в історії Ліги чемпіонів

Наставник мадридського Реала Зінедін Зідан визнаний найкращим тренером в історії Ліги чемпіонів за версією ресурсу Squawka.
Французький фахівець – єдиний, хто зумів взяти з клубом три турніри поспіль.
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Другу сходинку в рейтингу посів головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. Під керівництвом іспанця Барселона здобула дві перемоги в ЛЧ.
Третя сходинка за чинним наставником Евертона Карло Анчелотті. Італійський спеціаліст двічі здобув трофей з Міланом та один раз з мадридським Реалом.
Топ-10 найкращих тренерів в історії ЛЧ:
- 1. Зінедін Зідан;
- 2. Хосеп Гвардіола;
- 3. Карло Анчелотті;
- 4. Жозе Моурінью;
- 5. Луї ван Гал;
- 6. Алекс Фергюсон;
- 7. Юпп Хайнкес;
- 8. Вісенте дель Боске;
- 9. Рафаель Бенітес;
- 10. Оттмар Хітцфельд.
Нагадаємо, ФІФА ухвалила рішення не проводити у 2020 році церемонію вручення нагород The Best FIFA Football Awards через пандемію коронавірусу.
Джерело: Squawka