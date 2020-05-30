Колос і Десна зустрічалися в рамках 24 туру УПЛ. Цей матч став першим після відновлення сезону.

Зустріч пройшла у Києві на стадіоні Оболонь-Арена без участі вболівальників. Гра завершилася перемогою Десни з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на 64 хвилині відкрив Денис Фаворов. Вже після перерви у другому таймі на 84 хвилині рахунок подвоїв Єгор Картушов.

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Гравці Колоса забитими голами не відзначилися. Однак спробу на 68 хвилині зробив Віталій Гавриш. Але йому не вдалося забити пенальті.

Нагадаємо, 26 травня Українська асоціація футболу відновила футбольний сезон в Україні з 30 травня. Однак кількість учасників матчів Української Прем’єр-ліги і Кубка України буде обмежена до 200 осіб.

Фото: ФК Колос