У суботу, 30 травня, за день до матчу 24 туру УПЛ Карпати – Маріуполь львівський клуб заявив, що серед футболістів та персоналу клубу виявили позитивні тести на коронавірус.

Керівництву української Прем’єр-ліги нічого не залишалося, як скасувати поєдинок.

Наступного дня на сайті Футбол 24 з’явилася інформація, що ФК Карпати проходили тестування у неакредитованій лабораторії. Це означало, що рішення про скасування матчу могло бути ухвалене на підставі неофіційних даних.

У ФК Карпатах у коментарі Фактам ICTV з цього приводу заявили наступне:

— Що таке акредитована лабораторія? ФК Карпати проводили тестування у свого партнера медичному центрі Medicover.

Додавши, що футболісти та персонал пройшли повторне тестування сьогодні, 1 червня.

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Рішення щодо матчу Карпати – Маріуполь дирекція УПЛ має ухвалити після результатів повторного тестування.

26 травня виконком Української асоціації футболу вирішив поновити поточний розіграш чемпіонату України, який призупинили у березні через пандемію коронавірусу.

У турнірній таблиці УПЛ львівські Карпати знаходяться на останній, чотирнадцятій сходинці.

Фото: ФК Карпати