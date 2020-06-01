Я – Джордж Флойд: Кличко підтримав протести в США

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко записав відео звернення, в якому закликав боротися проти расизму.

– Друзі, я засуджую расизм, – звернувся Кличко до людей англійською.

Колишній спортсмен наголосив, що йому пощастило розібратися з цим негативним явищем під час кар’єри.

– Спорт є багатонаціональним. І особливо у бойових мистецтвах була повага та визнання, незалежно від того, звідки походить суперник, – сказав Кличко.

Читайте: Адвокат назвав вбивство Джорджа Флойда навмисним

Екс-чемпіон світу вважає, що люди не повинні мовчати про “невинних людей, чиї голоси не чують”.

– Я – Джордж Флойд, – сказав Кличко.

Як смерть Джорджа Флойда переросла в запеклі протести

У США триває хвиля протестів через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Вважається, що чоловік загинув внаслідок жорстокої поліцейської операції, яку зняли на відео.

Окрім Кличка, низка знаменитостей підтримали протести через смерть Флойда. Серед них: Аріана Гранде, Емілі Ратаковскі, Леброн Джеймс, Леді Гага та багато інших.

Мітинги через смерть афроамериканця в Міннеаполісі та у сусідньому Сент-Полі переросли у підпали, мародерство та вандалізм. У четвер протестувальники підпалили поліцейську станцію в Міннеаполісі.

BREAKING: Minneapolis Police Department’s 3rd Precinct on fire as riots continue https://t.co/GZxYtLYw6B pic.twitter.com/BcuxYsmwor — FOX 9 (@FOX9) May 29, 2020

У низку інших міст, де люди також вийшли на вулиці, влада направила Нацгвардію, бо протести там можуть перестати бути мирними.