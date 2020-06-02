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Факти / Спорт

Чи є місце акціям протесту на стадіоні? У ФІФА закликають до здорового глузду

29 тур німецької Бундесліги перетворився на акцію протесту у пам’ять про вбитого американця Джорджа Флойда, а напис Justice for George у спортивних колах плавно перейшов з постів у соцмережах до лозунгів на полі.

З пов’язкою відповідного змісту на матч проти Вердера вийшов хавбек Шальке Вестон МакКенні, а форвард менхенгладбахської Боруссії Маркус Тюрам після забитого гола супернику повторив жест Коліна Каперніка, ставши на одне коліно. Так само у 2016-17 роках спортсмени протестували проти утисків нацменшин у США.

Англійський футболіст дортмундської Боруссії Джейдон Санчо після забитого гола у ворота Падерборна продемонстрував на камеру майку з написом Justice for George. Такий самий напис показав й Ашраф Хакімі.

Таке святкування голу арбітр Даніель Зіберт трактував як неспортивну поведінку, тому нагородив англійця жовтою карткою. За цей гірчичник 2 червня довелося виправдовуватися Німецькому футбольному союзу:

— Санчо був покараний не за гасло на підтримку Флойда. Арбітр Даніель Зіберт діяв згідно з чинними правилами.

В НФС стверджують, що під час матчу рефері не мав можливості розібратися, про що йдеться на футболці гравця, показавши йому жовту виключно за те, що він зняв джерсі.

Подібні акції заборонені статутами Бундесліги та ФІФА. НФС пообіцяв розглянути ситуацію у комітеті з контролю, який має встановити, чи місце подібним акціям на стадіонах.

В інших лігах, які завершилися або досі на паузі, гравці висловлюють свій протест через соціальні мережі.

Яка реакція ФІФА?

Прес-служба Міжнародної федерації футболу опублікувала знімок Джейдона Санчо у футболці з написом Justice for George, але згодом видалила, замінивши іншим фото. Це помітив журналіст The Guardian Барні Роней.

Пост на сторінці ФІФА присвячений футболістам з найкращими показниками у топ-5 європейських лігах за системою гол+пас.

Читайте: Смерть Флойда. У США нарешті заговорили про те, про що мовчить весь світ

У понеділок ФІФА закликала організаторів футбольних турнірів мати здоровий глузд та не карати футболістів, які вимагають справедливості для Джорджа Флойда під час матчів.

— ФІФА повністю розуміє глибину настроїв і побоювань, що висловлюють футболісти на тлі трагічних обставин справи Джорджа Флойда, – йдеться в заяві ФІФА в Associated Press.

Що сталося у Міннеаполісі?

25 травня у місті Міннеаполіс у штаті Міннесота поліцейський Дерек Шовен придавив коліном до землі афроамериканця Джорджа Флойда за те, що чоловік розрахувався у маркеті фальшивою купюрою номіналом $20.

У такому положенні Флойд пробув близько семи хвилин, він просив припинити це робити поліцейського, після чого втратив свідомість. Флойда доправили до лікарні, де він помер.

Обурення висловили багато відомих спортсменів – зірка НБА ЛеБрон Джеймс, футболіст ПСЖ Кіліан Мбаппе та гравець МЮ Маркус Рашфорд, тенісистка Наомі Осака, футбольний клуб Ліверпуль.

Сам інцидент став причиною масових протестів та погромів у США, що тривають досі.

Джерело: DFB, AP

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