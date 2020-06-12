Нідерландський центральний захисник Вірджил ван Дейк стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії Ліверпуля з новою угодою у розмірі €245 тис. на тиждень.

28-річний голландський захисник підпише новий п’ятирічний контракт з мерсисайдцями, щойно підопічні Юргена Клоппа оформлять чемпіонство в англійській Прем’єр-лізі. За новою угодою нідерландець за п’ять років заробить €63 млн.

Також відомо, що найкращий футболіст світу за версією УЄФА відмовився перейти у стан чемпіона Франції ПСЖ. Парижани планували підписати Ван Дейка влітку, але він дав зрозуміти, що хоче лишитися на Енфілді. Заробітна плата захисника складає €200 тис. на тиждень і ПСЖ пропонував покращити його умови на €112 тис.

Нині найбільш високооплачуваним футболістом червоних є єгипетський форвард Мохаммед Салах, який заробляє €222 тис. на тиждень.

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Ван Дейк перебрався на Енфілд у січні 2018 року із Сандерленда за €83 млн.

Для боса Ліверпуля Клоппа це літо може видатися не простим, адже команду може покинути сенегалець Садіо Мане, в якого закінчується контракт у 2023 році. На форварда націлилися ПСЖ та Реал, тож Ліверпуль спробує покращити умови гравця у клубі.

Також червоні хочуть продовжити угоду зі ще одним нідерландським гравцем Джорджиньо Вейналдумом, а ось швейцарець Джердан Шакірі швидше за все покине клуб.

Англійська Прем’єр-ліга повертається після вимушеної паузи вже 17 червня. У середу відбудеться два матчі в рамках 28 туру, що були відкладені. Матчі 30 туру стартують 19 червня.

Для перемоги у чемпіонаті Ліверпулю залишилося здобути дві перемоги. Нині він має у своєму активі 82 пункти.