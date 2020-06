В АПЛ замість прізвищ гравців на джерсі розмістять напис Black Lives Matter

Клуби англійської Прем’єр-ліги погодилися замінити прізвища на джерсі гравців на напис Black Lives Matter (Життя чорних важливі) за умови згоди самих футболістів.

Така акція відбудеться у першому після відновлення чемпіонату турі.

У ФІФА зазначили, що не будуть заперечувати проти того, щоб повідомлення розмістили на футболках. Також дозволили нанести на грудях знак подяки працівників Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), які борються з пандемією коронавірусу.

Premier League clubs will replace player names from the backs of shirts with ‘Black Lives Matter’ for next week’s restart, reports @David_Ornstein pic.twitter.com/NEZjxD0lfO

— B/R Football (@brfootball) June 11, 2020