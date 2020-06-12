В АПЛ замість прізвищ гравців на джерсі розмістять напис Black Lives Matter

Клуби англійської Прем’єр-ліги погодилися замінити прізвища на джерсі гравців на напис Black Lives Matter (Життя чорних важливі) за умови згоди самих футболістів.

Така акція відбудеться у першому після відновлення чемпіонату турі.

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У ФІФА зазначили, що не будуть заперечувати проти того, щоб повідомлення розмістили на футболках. Також дозволили нанести на грудях знак подяки працівників Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), які борються з пандемією коронавірусу.

Premier League clubs will replace player names from the backs of shirts with ‘Black Lives Matter’ for next week’s restart, reports @David_Ornstein pic.twitter.com/NEZjxD0lfO — B/R Football (@brfootball) June 11, 2020

Відповідну ініціативу висунули на засіданні клубів АПЛ і вона була підтримана одноголосно представниками команд. Також затвердили протоколи повернення до гри та план дій команд та організаторів матчу під час ігрового дня, за яким гравцям та тренерам не доведеться носити маски.

АПЛ призупинили 13 березня через пандемію коронавірусу. На той момент більшість команд встигли відіграти 29 турів.

Турнірну таблицю чемпіонату Англії очолює Ліверпуль, який має в активі 82 очки. Слідом йде Манчестер Сіті (57), Лестер Сіті (53) – третій. У зоні вильоту перебувають: Борнмут, Астон Вілла та Норвіч Сіті.

Поточний сезон АПЛ повинен поновитися 17 червня. В рамках перенесених матчів 28 туру Астон Вілла прийме Шеффілд Юнайтед, Арсенал на виїзді зіграє з Манчестер Сіті.

Після смерті афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі (США, штат Міннесота) у багатьох країнах світу проходять акції протесту проти расової дискримінації та поліцейського свавілля.