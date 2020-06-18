Наполі — Ювентус – 0:0 (пен. 4:2)

Наполі та Ювентус зустрічалися у фінальному матчі за Кубок Італії. Зустріч пройшла у Римі на Стадіо Олімпіко та завершилася перемогою номінальних гостей поля після серії пенальті.

Футболісти не зуміли вразити ворота один одного за відведений основний час. Туринці пристрілювалися по воротах Алекса Мерета, але цілі так і не досягли.

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Натомість, на останній хвилині компенсованого часу підопічні Дженнаро Гаттузо влаштували справжнє пекло біля воріт Джанлуїджі Буффона. Досвідчений кіпер б’янконері двічі виносив м’яч з ліній воріт.

Далі гра перейшла у лотерею з пробиттям одинадцятиметрових. Поповнити скарбничку трофеїв Юве завадили два перші промахи Пауло Дібали та Данілу. А ось адзуррі виконали на відмінно усі удари.

Для Наполі трофей Кубка Італії шостий в історії. Востаннє неаполітанці перемагали у турнірі ще у 2014 році. А ось лідерство за кількістю перемог у Кубку належить Ювентусу (13).

У півфіналі Кубка Італії здолав міланський Інтер (1:0, 1:1), а Ювентус виявився сильнішим за Мілан завдяки забитому голу на Сан-Сіро (1:1, 0:0). Цікаво, що підопічні Мауріціо Саррі не змогли вразити ворота суперника у двох останніх матчах турніру.