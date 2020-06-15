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Факти / Спорт

750 кг полуниці, яку вирощували для Вімблдону, перетворять на джем

Двотижневий турнір серії Grand Slam – Вімблдон мав стартувати 29 червня. У 2020 році планувалося продати близько 38 тонн ягід, що складає майже 200 тис. порцій, кожна вартістю €2,78 (£2,5).

Втім, через скасування тенісного турніру організатори Вімблдону вирішили приготувати із 750 кг полуниці джем.

Джем из клубники

Фото: Dreamstime

Решту полуниці продаватимуть у продуктових магазинах та супермаркетах, надішлють до шкіл та банків їжі.

Полуницю для Вімблдону спеціально вирощував на фермерстві Г’ю Лоу у графстві Кент.

Вімблдон-2020 мав відбутися з 29 червня по 12 липня, але через пандемію Covid-19 його скасували.  Всі тенісні турніри під егідою ATP та WTA призупинили у березні щонайменше до серпня.

Полуниця з вершками

З 1953 року незмінною традицією Вімблдону є десерт – полуниця з вершками. Ягоди для турніру вирощують у графстві Кент.

Полуницю ділять на порції – кожна містить щонайменше десять ягід.

Читайте: Вімблдон скасували вперше з 1945 року

Цікаво, що для звичайного глядача ягоди подають із сортів Соната та Ельсанта. А королівських осіб пригощають сортом Джубілі.

Уимблдон клубника

Фото: Dreamstime

З напоїв подають крюшон з додаванням лікеру Pimms. У прохолодний напій додають полуницю, гілочку м’яти, огірок, апельсин та лимон.

Також на Вімблдоні пригощають шампанським Lanson та розливним пивом Stella Artois та Wimbledon.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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