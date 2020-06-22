Перед стартом сезону-2020 Формула-1 запустила ініціативу #WeRaceAsOne, що спрямована на вирішення серйозних проблем, які є у спорті та світі – боротьба з Covid-19 та засудження расизму і нерівності.

З першого етапу Формули-1 Гран-прі Австрії на болідах пілотів усіх команд з’являться наліпки із зображенням веселки.

— Виокремивши основні проблеми, що домінують у світі зараз – це Covid-19 та нерівність, ми скористаємося першими перегонами у сезоні, щоб подякувати людям у всьому світі за неймовірну силу та стійкість, яку вони проявили у боротьбі з пандемією. Також ми хочемо продемонструвати, що Формула-1 об’єдналася проти расизму та виступає за різноманітність, – йдеться на сайті Ф-1.

Також керівництво Ф-1 анонсувало створення спеціального комітету, який через спорт просуватиме ідеї терпимості. Його план повинні оприлюднити згодом.

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Першою на ініціативу Формули-1 відгукнулася конюшня McLaren. Британська команда створила рендер та продемонструвала, як виглядатиме веселка на лівреї боліда.

View this post on Instagram A post shared by McLaren (@mclaren) on Jun 22, 2020 at 2:08am PDT

У Формулі- наголосили, що ініціатива #WeRaceAsOne є довготривалою. Після завершення поточного сезону її планують продовжити у наступних.

2 червня керівництво Формули-1 офіційно підтвердило, що сезон-2020 у королівських перегонах стартує етапом в Австрії 3-5 липня. Також було оприлюднено календар перших восьми етапів та правила, яких повинні дотримуватися команди та організатори гонок.

Фото: Formula 1