Спалах Covid-19 у Динамо Брест: заразилися Хачеріді, Мілевський і ще 14 осіб

У білоруському футбольному клубі Динамо Брест стався спалах коронавірусу. Нині кількість інфікованих досягла 16 осіб, серед них троє українських легіонерів Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Серед інфікованих п’ять осіб із персоналу клубу та одинадцять футболістів. Окрім трьох українців Covid-19 заразилися: Денис Лаптєв, Всеволод Садовський, Сергій Ігнатович, Максим Вітус, Роман Юзепчук, Кирило Печенін, Михайло Гордійчук та Сергій Кривець. Три спортсмени перебувають у лікарні, інші – на самоізоляції вдома.

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3 липня Динамо Брест провів виїзний матч в рамках чемпіонату Білорусі проти ФК Смолевичі (3:3). Білоруська федерація футболу відмовилася перенести цю гру попри те, що у трьох футболістів Динамо підтвердили вірус.

Мілевський, Вітус та Кривець взяли участь у грі проти Смолевичів. ПЛР-тести їм зробили вже після матчу.

Нині Білорусь перебуває на 26 місці за кількістю інфікованих Covid-19. Всього у країні підтвердили 63 554 випадки зараження, померли 423 особи. 2 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна фактично перемогла коронавірус. На його думку, Білорусь у питанні пандемії проявила політичну розсудливість та народну мудрість.

Джерело: Tribuna.by

Фото: FC Dynamo Brest