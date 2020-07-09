Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення виключити ФК Карпати Львів з поточного розіграшу української Прем’єр-ліги.

Рішення ухвалили після розгляду справи за заявою УПЛ щодо неявки левів на матч 24 туру та 29 туру проти ФК Маріуполь вдома та на виїзді.

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На підставі ст. 9 Регламенту УПЛ, були ухвалені наступні рішення:

за неявку на ці два матчі Карпатам зарахували технічну поразку з рахунком 3:0, а Маріуполю – технічну перемогу з рахунком 3:0;

ФК Карпати виключили зі змагань УПЛ сезону-2019/20 за повторну неявку на гру без поважної причини;

у матчах, що залишилися за участю львівського клубу, Карпатам зарахують поразки (-:+), а командам-суперницям технічні перемоги (+:-).

8 липня дирекція української Прем’єр-ліги затвердила дати та початок матчів 31 та 32 турів. Цікаво, що у розкладі вже були відсутні львівські Карпати.

Що відбувається у Карпатах?

У львівському клубі заявляють, що не мають грошей для продовження життєдіяльності команди. Також повідомлялося, що у Карпат борг у розмірі $5 млн.

30 травня, за день до матчу 24 туру УПЛ Карпати – Маріуполь, львів’яни заявили, що у них стався спалах коронавірусу. Керівництво УПЛ гру скасувало.

Перед матчем 29 туру Карпати проінформували УПЛ про неможливість взяти участь у грі з Маріуполем. Після цього дирекція Ліги передала матеріали справи до КДК УАФ.