PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

КДК УАФ виключив львівські Карпати зі змагань УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення виключити ФК Карпати Львів з поточного розіграшу української Прем’єр-ліги.

Рішення ухвалили після розгляду справи за заявою УПЛ щодо неявки левів на матч 24 туру та 29 туру проти ФК Маріуполь вдома та на виїзді.

Читайте: Хто в Україні виграє від відсутності фанатів на стадіонах і яка ситуація у світі

На підставі ст. 9 Регламенту УПЛ, були ухвалені наступні рішення:

  • за неявку на ці два матчі Карпатам зарахували технічну поразку з рахунком 3:0, а Маріуполю – технічну перемогу з рахунком 3:0;
  • ФК Карпати виключили зі змагань УПЛ сезону-2019/20 за повторну неявку на гру без поважної причини;
  • у матчах, що залишилися за участю львівського клубу, Карпатам зарахують поразки (-:+), а командам-суперницям технічні перемоги (+:-).

8 липня дирекція української Прем’єр-ліги затвердила дати та початок матчів 31 та 32 турів. Цікаво, що у розкладі вже були відсутні львівські Карпати.

Що відбувається у Карпатах?

У львівському клубі заявляють, що не мають грошей для продовження життєдіяльності команди. Також повідомлялося, що у Карпат борг у розмірі $5 млн.

30 травня, за день до матчу 24 туру УПЛ Карпати – Маріуполь, львів’яни заявили, що у них стався спалах коронавірусу. Керівництво УПЛ гру скасувало.

Перед матчем 29 туру Карпати проінформували УПЛ про неможливість взяти участь у грі з Маріуполем. Після цього дирекція Ліги передала матеріали справи до КДК УАФ.

Джерело: УАФ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка