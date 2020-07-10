10 липня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2019/20.

Нині шість пар із восьми встигли зіграти перші матчі стадії 1/8 фіналу. Матчі-відповіді у цих парах заплановані на 5-6 серпня на домашніх аренах господарів.

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А ось переможець пар Інтер – Хетафе та Севілья – Рома визначиться за підсумками однієї зустрічі у Німеччині.

Результати жеребкування:

Вольфсбург/Шахтар Донецьк — Айнтрахт/Базель ЛАСК/Манчестер Юнайтед — Істанбул Башакшехір/Копенгаген Інтер/Хетафе — Рейнджерс/Байєр Олімпіакос/Вулвергемптон — Севілья/Рома

Базова дата проведення матчів 1/4 фіналу – 10-11 серпня. Починаючи з чвертьфіналу всі етапи турніру складатимуться з однієї гри.

В 1/2 фіналу переможець четвертої пари зустрінеться з тріумфатором другої, а переможець третьої з першою.

У фіналі, який відбудеться у Кельні 21 серпня, номінальним господарем буде переможець першої пари півфіналу. Окрім Кельна матчі Фіналу восьми Ліги Європи пройдуть у Дуйсбургу, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені.