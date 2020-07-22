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Факти / Спорт

У Франції побили футболіста Бреста, а його авто спалили

На футболіста французького Бреста Ронаеля П’єра-Габріеля скоїли напад у Франції.

Прес-служба клубу Брест зазначила, що 22-річний футболіст отримав тілесні ушкодження, а його автомобіль повністю спалили.

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Напад на П’єра-Габріеля скоєно вночі 20 липня в одному з районів французького Бреста.

— Брест рішуче засуджує цей інцидент та надає повну підтримку Ронаелю. Подібне не повинно стати буденністю у такому тихому місті, як наше, – йдеться у повідомленні на сайті Бреста.

Також у клубі додали, що це повідомлення буде єдиним від клубу щодо цього інциденту, щоб правоохоронні органи могли працювати у звичному режимі.

Ронаель П’єр-Габріель приєднався до Бреста лише два тижні тому на правах оренди з німецького Майнца. Також футболіст виступав за Сень-Етьєн та Монако.

За підсумками сезону-2019/20 у французькій Лізі 1 Брест посів 14 сходинку, маючи в активі 34 очки.

28 квітня у Франції ухвалили рішення достроково закінчити сезон-2019/20 у французькій Лізі 1 через заборону проведення у країні великих спортивних заходів до серпня. Чемпіоном Франції за підсумками сезону-2019/20 визнали столичний ПСЖ.

Джерело: Stade Brestois

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