Колишній форвард донецького Шахтаря та збірної України Андрій Воробей прокоментував призначення на пост головного тренера київського Динамо екс-наставника гірників Мірчи Луческу.

В ексклюзивному коментарі сайту Факти ICTV Андрій Воробей поділився реакцією на призначення Містера на пост коуча киян.

— Я до останнього у це не вірив. Звісно, я думав, що це черговий фейк. Сьогоднішні події підтвердилися і я просто перебуваю у шоці. Навіть не у шоці, а у колосальному здивуванні, – сказав Воробей.

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— Вболівальники Динамо негативно сприйняли новину. Чи може це стати серйозною проблемою для самого Луческу та клубу?

— У будь-якому випадку ця проблема є і буде. Тут треба сідати за стіл перемовин з динамівськими ультрас та вболівальниками, тому що це (Ред. – призначення) багато хто не зрозумів – як вболівальники Динамо так і Шахтаря. Все таки Луческу понад 10 років віддав одній команді, а зараз дає обіцянки іншій команді. До того ж – головному конкуренту. Це ще довго будуть обговорювати, але час покаже.

— Позитивні результати або вихід у груповий етап Ліги чемпіонів зможе пом’якшити ситуацію?

— За короткий термін будь-якому тренеру важко щось налаштувати. А він зараз дійсно маленький для Динамо і Луческу. Втім, якщо Містеру вдастся це зробити, то звісно, що це матиме позитивний вплив. Які б приятельські чи ні стосунки були у керівництва з вболівальниками чи командою, результат – це підтвердження роботи. Тоді можна буде судити, клуб правильно вирішив чи ні. Якщо буде результат будь-який вболівальник закриє очі та пробачить, якщо це піде на користь команді.

— Чи варто очікувати швидку “чистку” у київському Динамо з приходом Луческу?

— Не думаю, що зараз буде щось кардинально змінюватися, оскільки за такий короткий термін навряд чи можна буде щось змінити. Якщо буде великий кредит довіри з боку керівництва, то Луческу вдастся це зробити і він буде робити це поступово. Футболістів “пачками” купувати звісно не буде, але два-три футболісти можемо вже очікувати у це трансферне вікно, але не більше. Єдине, що зміниться – це манера та схема гри. Динамо гратиме інакше при Містері, не в той футбол, який демонструвало раніше.

Мірча Луческу очолив київське Динамо після відставки Олексія Михайличенка та його тренерського штабу.